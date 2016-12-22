Верховный суд признал незаконным арест основателя «Смотра.ру»

Президиум Верховного суда России признал незаконным арест и дальнейшее содержание под стражей основателя автомобильного сообщества «Смотра.ру», блогера Эрика Китуашвили, известного как Эрик Давидыч. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Верховного суда.

В частности, отменены постановления Тверского районного суда Москвы, вынесенные с 19 октября 2016 года по 14 августа 2017 года, постановление Дорогомиловского суда о продлении содержания под стражей и решение вопроса о мере пресечения, пояснили в ВС.

В феврале 2016 года Китуашвили арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что он инсценировал похищения автомобилей и позже незаконно получал деньги от страховой компании. Кроме того, основателя «Смотра.ру» обвиняют в незаконном получении от страховой еще 1,196 млн руб. и организации преступной группы, свою вину он не признал.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в апреле признал, что Китуашвили содержится под стражей незаконно, и присудил ему компенсацию в размере €2,1 тыс. В октябре Верховный суд постановил проверить, насколько законно был арестован основатель «Смотра.ру». 19 октября Дорогомиловский суд Москвы признал Китуашвили виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет и восьми месяцев колонии общего режима.