Готовившие теракты в Москве получили 17 и 18 лет тюрьмы

Московский окружной военный суд вынес приговор двум сторонникам «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ), готовившим теракты в Москве, сообщает «Интерфакс». Уроженцы Дагестана Нурлан Махсудов и Магомедхабиб Гаджиев приговорены к 17 и 18 годам колонии строгого режима соответственно.
Они признаны виновными в подготовке теракта, публичных призывах к терроризму, участии в террористической организации, незаконном хранении и приобретении оружия, в том числе в составе организованной группы, незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, а также незаконном изготовлении оружия.
Родственники осужденных заявили «Интерфаксу», что мужчины после задержания под пытками подписали протокол, но после отказались от показаний. Защита намерена обжаловать приговор.
Махсудов и Гаджиев были задержаны в Москве в сентябре 2017 года. У них изъяли поддельные паспорта, гранаты РГД-5, запалы к гранатам, пистолеты, два готовых к применению самодельных взрывных устройства большой мощности, а также средства связи. Через два дня после задержания их арестовал суд. Как заявили в ФСБ, задержанные, готовившие взрывы в людных местах Москвы, действовали по руководству иностранных эмиссаров.