В РПЦ предложили создать специальные резервации для террористов

В эфире телеканала «Россия 24» глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион заявил, что осужденные за терроризм «должны находиться в специальных резервациях, чтобы эта зараза не перекинулась на других заключенных».
Митрополит назвал расползание террористической идеологии «эпидемией» и «чумой начала XXI века». «Чем скорее мы сумеем эту чуму преодолеть, тем лучше будет для нас и для нашего государства», — цитирует Илариона агентство «РИА Новости».
В конце октября идею изолировать осужденных за терроризм от других заключенных предложил на совещании с участием президента России глава ЦИК Дагестана Магомед Дебиров. Владимир Путин с ним согласился, назвав идеологическую обработку в тюрьмах со стороны радикалов «дополнительными университетами, которые нам совершенно ни к чему».Идея отделять осужденных за терроризм от других заключенных обсуждается с 2015 года, однако за три года она так и не начала претворяться в жизнь. С критикой выступает в том числе и ФСИН, представители которой указывают на технические сложности в создании отдельных тюремных блоков для экстремистов.