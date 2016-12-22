ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,70 65,66 EUR Нал. 76,00 74,85 USD Бирж. 65,98 +0,08 EUR Бирж. 75,35 +0,67 USD ЦБ. 65,99 -0,62 EUR ЦБ. 74,90 -0,63 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 5613,00 -71,00 IMOEX 2372,67 -0,37% RTSI 1134,93 +0,34% Brent 68,08 +1,60% DJIA 25422,57 +0,51% Nasdaq 7250,08 -0,13%
В РПЦ предложили создать специальные резервации для террористов
Лента новостей
В РПЦ предложили создать специальные резервации для террористов 17:38, Общество Мосгордума предложила запретить судимым работать в детских комнатах в ТЦ 17:22, Общество Протестующие во Франции попытались прорваться к Елисейскому дворцу 17:08, Политика В Ингушетии задержали участников акции на границе с Чечней 16:57, Общество 5 модных трендов этой осени 16:30, РБК Pink и KUPIVIP.RU В СК назвали виновного в ДТП с автобусом и поездом в Саратовской области 16:28, Общество Японский фигурист Ханю одержал победу на этапе серии Гран-при в Москве 16:17, Спорт Поставки газа по «Северному потоку» возобновили в полном объеме 16:00, Бизнес В Совфеде ответили на заявление госсекретаря США о помощи Украине 15:37, Политика МВД Британии ответило на сообщения о попытках ФСБ повлиять на выдачу виз 15:27, Общество Вера в надежность денег: почему нужно уходить от депозитов к инвестициям 14:59, РБК и FW Raiffeisen Клубы чемпионата Англии утвердили дату закрытия летнего трансферного окна 14:54, Спорт SANA сообщила о гибели 40 сирийцев при авиаударе США по Дейр-эз-Зору 14:51, Политика Лавров рассказал о попытках превратить Балканы в «плацдарм против России» 14:19, Политика Появилось снятое с беспилотника видео тушения пожара в Капотне 13:57, Общество Полина Киценко: «Здоровый образ жизни — счастливый путь к красоте» 13:47, РБК Стиль и Lancome В Ульяновске сотрудника полиции заподозрили в смертельном ДТП с пешеходом 13:34, Общество Четыре человека погибли в ДТП с поездом и автобусом в Саратовской области 13:08, Общество Компания-оператор сообщила об остановке подачи газа по «Северному потоку» 13:04, Бизнес Фигуристку Тарасову отправили в больницу после столкновения на тренировке 12:55, Спорт Космический корабль Cygnus с грузом для МКС стартовал с космодрома в США 12:50, Технологии и медиа В Мосэкомониторинге исключили влияние пожара в Капотне на экологию 12:41, Общество Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 12:32, РБК и Whirlpool В Петербурге арестовали обвиняемого в краже 11 кг кокаина экс-следователя 12:29, Общество Французская полиция приготовилась к хаосу из-за протестов автомобилистов 12:15, Политика Собянин исключил дефицит топлива на АЗС из-за пожара в Капотне 12:03, Общество Представитель Рыболовлева ответил на слова князя о продаже ФК «Монако» 11:53, Бизнес Лавров допустил проведение «Турецкого потока» через Сербию 11:43, Общество
В РПЦ предложили создать специальные резервации для террористов
Общество, 17:38
0
В РПЦ предложили создать специальные резервации для террористов
Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что для предотвращения распространения террористической идеологии осужденных по этой статье необходимо содержать отдельно от других заключенных
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В эфире телеканала «Россия 24» глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион заявил, что осужденные за терроризм «должны находиться в специальных резервациях, чтобы эта зараза не перекинулась на других заключенных».

Митрополит назвал расползание террористической идеологии «эпидемией» и «чумой начала XXI века». «Чем скорее мы сумеем эту чуму преодолеть, тем лучше будет для нас и для нашего государства», — цитирует Илариона агентство «РИА Новости».

В конце октября идею изолировать осужденных за терроризм от других заключенных предложил на совещании с участием президента России глава ЦИК Дагестана Магомед Дебиров. Владимир Путин с ним согласился, назвав идеологическую обработку в тюрьмах со стороны радикалов «дополнительными университетами, которые нам совершенно ни к чему».

Идея отделять осужденных за терроризм от других заключенных обсуждается с 2015 года, однако за три года она так и не начала претворяться в жизнь. С критикой выступает в том числе и ФСИН, представители которой указывают на технические сложности в создании отдельных тюремных блоков для экстремистов.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: РПЦ , Терроризм
Главное
Протестующие во Франции попытались прорваться к Елисейскому дворцу Политика
Материалы по теме
Представители РПЦ на Украине ответили на призыв Порошенко вернуться домой Политика
Константинопольский митрополит в Турции назвал действия РПЦ сатанинскими Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter