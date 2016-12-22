S7 Space разрешили разрабатывать космическую технику

Российская S7 Space получила лицензию на разработку космической техники, сообщается на сайте компании.

В частности, речь идет о создании и модернизации ракет-носителей и иных средств выведения, а также их составных частей и комплектующих. «В настоящее время в компании ведется разработка коммерческой ракеты-носителя с элементами многоразового использования», — рассказали в S7 Space.

Ранее замгендиректора компании по средствам выведения Игорь Радугин, перешедший в S7 Space из РКК «Энергия», говорил, что такая ракета может появиться в ближайшие пять-шесть лет.

В ноябре главным конструктором по орбитальным космическим средствам S7 Space стал Николай Брюханов, ранее занимавший должности генерального конструктора перспективных космических комплексов и вице-президента в РКК «Энергия». В частной компании он займется разработкой грузового космического корабля.