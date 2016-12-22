Топ-менеджер РКК «Энергия» разработает космический грузовик для S7 Space

В S7 Space перешел бывший конструктор РКК «Энергия», который отвечал за создание корабля «Федерация». В частной компании он займется созданием грузового космического корабля

Николай Брюханов (Фото: buran.ru)

На работу в частную российскую космическую компанию S7 Space перешел бывший генеральный конструктор перспективных космических комплексов и вице-президент РКК «Энергия» Николай Брюханов, сообщается на ее сайте. Брюханов займет в S7 Space должность главного конструктора по орбитальным космическим средствам.

Он, в частности, займется разработкой грузового космического корабля и другими проектами перспективных орбитальных средств.

Брюханов покинул «Энергию» в январе 2018 года, он написал заявление об отставке по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. В госкорпорации он занимался разработкой космоплана «Клиппер» и перспективного транспортного корабля «Федерация», который должен стать основным пилотируемым кораблем в России и прийти на смену «Союзам».

Осенью в S7 Space перешел главный конструктор средств выведения РКК «Энергия» Игорь Радугин. Он руководил разработкой ракеты-носителя «Союз-5», а в S7 займется созданием первой в России многоразовой частной ракеты, которую компания создает для запусков с платформы «Морской старт». По словам Радугина, компания планирует уложиться с созданием ракеты в пять-шесть лет.

Радугин после перехода на новую работу говорил, что надеется на переход в компанию «наиболее компетентных специалистов, с которыми мы работали вместе».

S7 Space после покупки «Морского старта» планировала использовать для запусков модификацию «Союз-5SL». По словам гендиректора компании Сергея Сопова, S7 Space предлагала госкорпорации разработать модификацию ракеты ​специально для запусков с морской платформы. Но глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что к моменту создания ракеты ресурс «Морского старта» будет исчерпан и «такой задачи нет».