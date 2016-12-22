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В S7 Space назвали сроки создания первой в России частной ракеты
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В S7 Space назвали сроки создания первой в России частной ракеты
Бизнес, 11:29
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В S7 Space назвали сроки создания первой в России частной ракеты
Такая ракета может появиться в ближайшие пять-шесть лет, заявил ушедший в S7 Space из РКК «Энергия» конструктор. Новый государственный «Союз-5» будет готов к 2022 году
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

S7 Space займется разработкой собственной многоразовой ракеты для плавучего космодрома «Морской старт». Об этом в интервью «РИА Новости» сказал заместитель генерального директора компании по средствам выведения Игорь Радугин, который перешел в частную компанию из государственной РКК «Энергия».

«Сейчас точно назвать сроки трудно, но мы планируем уложиться в 5-6 лет, может быть, сделаем все быстрее», — сказал Радугин. Более конкретно о сроках можно будет говорить после проектировки ракеты.

Он отметил, что в перспективные планы S7 Space входит разработка ракеты-носителя с многоразовым возвращаемым блоком первой ступени. «Эта работа будет входить в сферу моей ответственности как главного конструктора средств выведения», — отметил Радугин.

В «Энергии» Радугин был главным конструктором ракеты «Союз-5», которую S7 Space изначально планировала использовать для запусков с «Морского старта». Причем S7 Space не до конца устраивала РН, которую разрабатывали в «Энергии». В компании жаловались на высокую цену и называли «Союз-5» потолстевшей и устаревающей версией украинской ракеты «Зенит», которая изначально и использовалась для запусков с «Морского старта».

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S7 Space предлагала «Энергии» параллельно с разработкой обычной версии «Союз-5» сделать многоразовую модификацию «Союз-5SL», говорил в интервью «Ведомостям» гендиректор S7 Space Сергей Сопов. Однако в итоге глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сказал, что пока «Энергия» будет разрабатывать ракету для «Морского старта», ресурс плавучей стартовой площадки будет исчерпан. «Поэтому такой задачи нет», — подчеркивал Рогозин.

По информации газеты «Коммерсантъ», Радугин ушел из «Энергии» по личным обстоятельствам и из-за накопившейся усталости. В интервью конструктор отметил, что «привлекательной стороной работы» в S7 Space является возможность реализовывать коммерческие проекты «без необходимости прохождения многочисленных бюрократических процедур по сравнению с выполнением государственных заказов».

Инженер надеется, что с ним в S7 Space перейдут «несколько наиболее компетентных специалистов, с которыми мы работали вместе». В корпорации Радугин был первым заместителем генконструктора — главным конструктором средств выведения.

Разработка «Союз-5» обойдется государству в 61 млрд руб., что в два раза больше суммы, изначально заложенной в федеральной космической программе на 2016-2025 годы. Первый пуск РН запланирован на 2022 год, первый пилотируемый полет должен состояться годом позже. Таким образом, в S7 Space собираются разработать собственную ракету примерно в те же сроки, что и «Роскосмос».

Автор: Павел Казарновский.
Теги: S7 , «Роскосмос»
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