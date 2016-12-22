Кадыров заподозрил Госдеп в причастности к блокировке его Instagram

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что руководство Facebook и Instagram «беспрекословно делает то, что подсказывают Госдеп и спецслужбы». Об этом он написал на своей странице в Telegram.
По мнению Кадырова, Госдеп США и спецслужбы обеспокоены тем, что за его аккаунтом активно следили «сотни тысячи молодых людей из США». «Они писали комментарии, делали перепосты, писали мне в личку», — заявил он.
«Именно опасение того, что в этой стране среди молодежи растет популярность, стала главной причиной блокировки», — убежден Кадыров.
Глава Чечни также заявил, что не намерен подавать в суд на социальные сети из-за блокировки его аккаунтов. По мнению Кадырова, «судиться с теми, кто не имеет понятия о справедливом суде, бесполезно».
«Но справедливость должна восторжествовать, и она восторжествует!» — добавил глава Чечни.
Facebook и Instagram заблокировали аккаунты Кадырова в декабре 2017 года. Компания Facebook, которой принадлежат обе соцсети, объяснила блокировку тем, что глава Чечни есть в санкционном списке США, поэтому компания несет юридическое обязательство заблокировать его страницу.
В ноябре страница Кадырова в Instagram на короткое время была восстановлена, однако сервис назвал произошедшее ошибкой и снова удалил аккаунт.