Иски родственников погибших при крушении Ту-154 в Адлере передадут в суд

Иски о возмещении ущерба 79 родственников погибших при крушении самолета Минобороны Ту-154 в Сочи в декабре 2016 года будут поданы в Мещанский суд Москвы 29 октября. Об этом РБК сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы истцов.
«Первоначальная сумма составит $79 млн, она высчитана на основании экспертного заключения Финансового университета при правительстве России от 2018 года, по которому жизнь человека в России оценивается в $1 млн. Окончательная цифра, скорее всего, будет больше», — сказал он.
По словам Трунова, ответчиками по иску заявлены страховая компания СОГАЗ, перестраховочный холдинг Amlin, а также владелец борта, потерпевшего крушение, — ФГБУ «Государственная авиакомпания «223 летный отряд» Минобороны.
Родственники подали иск в Высокий суд Лондона к СОГАЗ и британскому страховому партнеру группы MS Amlin в июне. Согласно заявлению истцов, компенсации должны быть выплачены не по российским, а по иностранным нормам, так как разбившийся Ту-154 совершал международный перелет.
Самолет Минобороны Ту-154 рухнул 25 декабря 2016 года после вылета из аэропорта Адлера. Борт направлялся в сирийскую провинцию Латакия, на его борту находились 92 человека, в том числе музыканты ансамбля имени Александрова, российские журналисты и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.
В мае 2017 года в Минобороны заявляли, что причиной авиакатастрофы стало нарушение пространственной ориентировки командира лайнера. Потерпевшими по делу признаны 156 человек.