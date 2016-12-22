Омбудсмен прокомментировала инцидент с пришедшим в школу с ножом учеником

Уполномоченная при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова подтвердила РБК, что никто не пострадал в результате инцидента в школе на юго-востоке Москвы, куда пришел подросток с ножом.
«Дети эвакуированы, выехали специалисты, сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка, мальчик передан правоохранительным органам в присутствии родителей», — сказала она.
По словам Кузнецовой, «теперь предстоит разобраться, что побудило молодого человека принести в школу нож, были ли предпосылки, тревожные сигналы».
«На каждый подобный случай мы реагируем, выезжаем на место ЧП, анализируем, разбираемся в причинах. С участием экспертов, региональных уполномоченных составлен план мероприятий по безопасности в общеобразовательных учреждениях, который представляет собой целый комплекс мер, и сейчас находится на рассмотрении в правительстве», — заявила детский омбудсмен.
Утром 6 декабря 16-летний ученик одной из школ Жулебино принес в учебное заведение нож. Он угрожал причинить себе телесные повреждения. На место происшествия прибыли полицейские и бригада скорой психиатрической помощи. Подростка изолировали от других учащихся, в переговорах с мальчиком участвовал психолог.