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Омбудсмен прокомментировала инцидент с пришедшим в школу с ножом учеником
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Омбудсмен прокомментировала инцидент с пришедшим в школу с ножом учеником
Общество, 12:08
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Омбудсмен прокомментировала инцидент с пришедшим в школу с ножом учеником

Уполномоченная при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова подтвердила РБК, что никто не пострадал в результате инцидента в школе на юго-востоке Москвы, куда пришел подросток с ножом.

«Дети эвакуированы, выехали специалисты, сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка, мальчик передан правоохранительным органам в присутствии родителей», — сказала она.

По словам Кузнецовой, «теперь предстоит разобраться, что побудило молодого человека принести в школу нож, были ли предпосылки, тревожные сигналы».

Угрожавшего ножом ученика пока оставили в школе с матерью и психологами
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«На каждый подобный случай мы реагируем, выезжаем на место ЧП, анализируем, разбираемся в причинах. С участием экспертов, региональных уполномоченных составлен план мероприятий по безопасности в общеобразовательных учреждениях, который представляет собой целый комплекс мер, и сейчас находится на рассмотрении в правительстве», — заявила детский омбудсмен.

Школа в Жулебино после сообщений об ученике с ножом. Фоторепортаж Еще 3 фото
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Утром 6 декабря 16-летний ученик одной из школ Жулебино принес в учебное заведение нож. Он угрожал причинить себе телесные повреждения. На место происшествия прибыли полицейские и бригада скорой психиатрической помощи. Подростка изолировали от других учащихся, в переговорах с мальчиком участвовал психолог.

Теги: Москва , Жулебино , Школа
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Медведев назвал пенсионную реформу самым трудным решением десятилетия Политика
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