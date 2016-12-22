Полиция начала переговоры с угрожающим ножом учеником в Москве

По данным источников СМИ, он угрожает холодным оружием учителям и заявляет о намерении убить себя. Полиция и психолог начали с ним переговоры, учеников школы эвакуировали

Фото: Жулебино / VK

Ученик одной из школ в Жулебино (юго-восток Москвы) пришел на занятия с ножом и начал угрожать учителям. Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, а также РЕН-ТВ со ссылкой на неназванных собеседников.

Телеканал указывает, что молодому человеку 16 лет. Источник РБК в ГУ МВД в свою очередь заявил, что на учете в комиссии по делам несовершеннолетних подросток не стоял, однако проходил курс лечения у психиатра. По данным собеседника «Интерфакса», школьник вооружился канцелярским ножом.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК подтвердили факт случившегося и указали, что выехавшие на место сотрудники полиции ведут переговоры с учеником.

«Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в одном из образовательных учреждений города учащийся угрожает причинить себе телесные повреждения. На место происшествия выехали сотрудники полиции. С молодым человеком организованы переговоры», — рассказали в пресс-службе столичных правоохранительных органов.

Источник РБК в ГУ МВД по Москве уточнил, что молодой человек зашел в класс и достал нож. В школе, по словам собеседника, была проведена эвакуация, на месте происшествия уже работают сотрудники полиции и МЧС. Для переговоров с подростком привлекли психолога из подразделения по делам несовершеннолетних.

Председатель управляющего совета школы № 1359 (находится в районе Жулебино) Александр Валов подтвердил РБК информацию об инциденте в школе, однако не стал уточнять подробности. По его словам, подросток является учеником 10-го класса.

«Никого он не взял в заложники. Там директор, с ним [учеником] работают психологи, подтянуты силы полиции, карета скорой помощи на месте. Все там под контролем. Большей информацией я сейчас не располагаю», — сообщил он.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович в разговоре с РБК указал, что ситуация, которая сложилась в школе, сложная, поскольку «мальчик психически неуравновешен». ​«Эта проблема психиатрическая, поэтому его нужно максимально деликатно из этого состояния вывести. Все остальные дети эвакуированы», — добавил он.

Позже представитель экстренных служб Москвы сообщил агентству «РИА Новости», что принесенный подростком нож обнаружила и изъяла охрана учреждения. По словам собеседника агентства, в настоящее время подростка закрыли в отдельном помещении, он угрожает убить себя.