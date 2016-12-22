ОКР обжаловал восстановление Зубкова в статусе олимпийского чемпиона

Олимпийский комитет России (ОКР) обжаловал решение Мосгорсуда, который восстановил президента Федерации бобслея России Александра Зубкова в статусе олимпийского чемпиона. Об этом сообщается на сайте комитета.

По мнению ОКР, решение Мосгорсуда может «повлечь за собой самые жесткие санкции», вплоть до полного отстранения россиян от участия в Олимпиаде в 2020 году в Токио в составе команды России и под национальным флагом.

Кроме того, подчеркивает ОКР, определение Мосгорсуда «создает предпосылки для непризнания решений CAS и в отношении оправданных им 28 российских спортсменов — чемпионов и призеров Олимпийских игр 2014 года в Сочи».

Также комитет опасается, что могут появиться «основания усомниться в том, что в Российской Федерации действительно признаются основные принципы борьбы с допингом в спорте, защищаются интересы «чистых» спортсменов, соблюдаются основные положения Олимпийской хартии и Всемирного антидопингового кодекса».

21 ноября Мосгорсуд удовлетворил иск Александра Зубкова к Спортивному арбитражному суду (CAS) и разрешил ему оставить себе золотые медали Олимпийских игр в Сочи. Таким образом, Мосгорсуд разрешил не исполнять решение CAS по Зубкову в России. В ответ на это Международный олимпийский комитет заявил, что вскоре потребует от главы Федерации бобслея России вернуть завоеванные в Сочи медали.