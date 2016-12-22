Автору частушек о судьях присудили 15 тыс. руб. по делу об экстремизме

Автор частушек о саратовских судьях Наталья Ковалева сообщила РБК о том, что Заводской районный суд города частично удовлетворил ее иск о компенсации за незаконное уголовное преследование по ч. 1 ст. 282 УК (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека).

«С Министерства финансов по решению суда будет взыскано 15 тыс. руб., я подавала иски о возмещении морального, материального и имущественного ущерба. Для возмещения двух последних мне пояснили, что необходимо другим иском подавать, я это буду делать. Потому что я потеряла работу, у меня изъяли компьютер, который так и не вернули», — пояснила она.

Эту информацию РБК подтвердила пресс-служба суда. «С Министерства финансов решено взыскать 15 тыс. руб., в остальной части иска — отказать. Но это была озвучена резолютивная часть, мотивированное решение еще не вынесено в полном объеме, у судьи на это пять дней», — сказали в суде.

В начале сентября против Ковалевой возбудили дело об экстремизме после публикации в соцсетях частушек о судьях. Жительница Саратова рассказывала, что у нее дома провели обыски, в ходе которых изъяли технику, принадлежащую в том числе ее сыну. В начале октября Следственный комитет прекратил дело Ковалевой из-за отсутствия состава преступления. После этого она потребовала 1 млн руб. компенсации.