Автор частушек о судьях потребовала 1 млн руб. из-за дела об экстремизме

42-летняя жительница Саратова Наталья Ковалева потребовала 1 млн руб. компенсации за подозрение в экстремизме. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исковое заявление, предоставленное Ковалевой. Отмечается, что Заводской районный суд Саратова принял иск 6 ноября.

В начале октября Следственный комитет России закрыл дело Ковалевой, ее подозревали в совершении преступления по ст. 282 УК России (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

При этом следователи подчеркнули, что в частушках Ковалевой содержались «высказывания, способствующие возбуждению ненависти либо вражды по признакам принадлежности к социальной группе «судейское сообщество». Выбранные следствием эксперты согласились с этим мнением.

Дело завели после того, как Ковалева в апреле 2018 года выложила на канале в YouTube и в соцсетях частушки про судей. По словам женщины, она решила опубликовать их после того, как суд не помог ей вернуть 400 тыс. руб., похищенные мошенниками.