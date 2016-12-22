В Сочи из-за дождей обрушился мост

В Краснодарском крае обрушился временный мост через реку Чахцуцыр, сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел на четвертом километре автодороги Адлер — Нижняя Шиловка. Сотрудники ГИБДД перекрыли движение, водителям рекомендовали воздержаться от поездок в этом направлении до ликвидации последствий обрушения.

Как уточняет Sochinews, мост представлял собой временную конструкцию, которую построили вместо обрушившегося в ноябре из-за ливней основного моста.

В конце октября на Кубани прошел сильный циклон, в результате которого за несколько часов выпала месячная норма осадков. Из-за наводнения пострадали несколько десятков населенных пунктов, в двух районах вводился режим ЧС.

В результате наводнения погибли шесть человек, еще более 300 пострадали.