В Сочи из-за дождей обрушился мост

В Краснодарском крае обрушился временный мост через реку Чахцуцыр, сообщается на сайте регионального ГУ МВД.
По данным ведомства, инцидент произошел на четвертом километре автодороги Адлер — Нижняя Шиловка. Сотрудники ГИБДД перекрыли движение, водителям рекомендовали воздержаться от поездок в этом направлении до ликвидации последствий обрушения.
Как уточняет Sochinews, мост представлял собой временную конструкцию, которую построили вместо обрушившегося в ноябре из-за ливней основного моста.
В конце октября на Кубани прошел сильный циклон, в результате которого за несколько часов выпала месячная норма осадков. Из-за наводнения пострадали несколько десятков населенных пунктов, в двух районах вводился режим ЧС.
В результате наводнения погибли шесть человек, еще более 300 пострадали.