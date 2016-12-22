В Сенате США призвали не снимать санкции с Дерипаски

Сенатор Роберт Менендез попросил главу Минфина США Стивена Мнучина не снимать санкции с двух компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом сообщает The New York Times.

Менендез обратился к Мнучину после того, как получил информацию о рассмотрении Минфином США вопроса возможного снятия ограничений с Дерипаски. «Я не вижу никаких причин снимать санкции против Дерипаски, и до тех пор, пока он не избавится от контроля над Rusal и En+, нет никаких оправданий для подобных действий», — цитирует газета обращение Менендеза к Мнучину.

Заявление сенатора вызвано тем, что Минфин США продлил дедлайн по завершению операций и сделок с Rusal и En+ с 12 декабря до 7 января. Свое решение в ведомстве объяснили тем, что компании предлагают «значительные изменения» в своем корпоративном управлении. До этого дедлайн был продлен в ноябре. Изначально контрагентов En+, Rusal и группы ГАЗ американские власти обязали завершить все сделки с ними до 5 июня, а инвесторов — избавиться от акций и долговых обязательств до 7 мая. В мае Минфин США допустил снятие санкций с Rusal, если группа En+ Олега Дерипаски продаст свои 48% акций.

Активы Дерипаски попали под американские санкции в апреле 2018 года с публикацией так называемого ​Кремлевского списка. Вошедшие в него физические и юридические лица уличались в том, что являются партнерами российского государства и проводимой им внешней политики, а также имеют благодаря этому прибыль. Из-за этого для Rusal и EN+ оказался практически закрыт американский рынок, а контакты с европейским и азиатским существенно осложнились. Чтобы смягчить действие санкций, Дерипаска уже покинул советы директоров En+ и Rusal.