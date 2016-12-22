При взрыве бензовоза на заправке в Италии погибли два человека
Общество, 21:00
0
При взрыве бензовоза на заправке в Италии погибли два человека
На заправке в итальянской коммуне Риети произошел взрыв. В результате два человека погибли и 17 пострадали, сообщает агентство ANSA.
Инцидент произошел около 14:30 по местному времени (16:30 мск). Отмечается, что на заправке загорелся бензовоз. Он взорвался, когда прибывшие на место происшествия пожарные боролись с возгоранием, поэтому среди пострадавших оказались также и пожарные.
Телеканал RAI отмечает, что позднее пожар потушили. Спасательная служба в Twitter сообщила, что среди погибших был пожарный и гражданский.
В конце ноября по меньшей мере 22 человека погибли и столько же пострадали в результате взрыва, который произошел в районе химзавода в китайском городе Чжанцзякоу.