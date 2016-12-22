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В Италии при пожаре в порту сгорели несколько сотен автомобилей Maserati
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В Италии при пожаре в порту сгорели несколько сотен автомобилей Maserati
Общество, 30 окт, 23:21
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В Италии при пожаре в порту сгорели несколько сотен автомобилей Maserati

В порту итальянской Савоны в результате пожара сгорели несколько сотен автомобилей Maserati, которые должны были доставить на Ближний Восток. Об этом сообщает Savona News.

Причиной пожара стало короткое замыкание, возникшее на двух складах автомобилей из-за прошедшего прошлой ночью шторма, отмечает La Repubblica. Из-за этого начали взрываться аккумуляторы автомобилей, что привело к пожару. На месте происшествия работали 4 пожарные бригады, возгорание потушено.

Теги: Италия , Пожар , Maserati
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