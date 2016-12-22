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В Китае при взрыве у химзавода погибли более 20 человек
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В Китае при взрыве у химзавода погибли более 20 человек
Общество, 04:57
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В Китае при взрыве у химзавода погибли более 20 человек

По меньшей мере 22 человека погибли и еще столько же пострадали при взрыве в районе химического завода в восточной китайской провинции Хэбэй, сообщает Xinhua. По данным агентства, взрыв прогремел в городе Чжанцзякоу, причины происшествия устанавливаются. На месте взрыва работают спасатели, полиция и медики.

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В апреле возле города Шангло в китайской провинции Шэньси взорвался грузовик, который перевозил взрывоопасные вещества. Семь человек пропали без вести, еще 13 получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали.

Теги: Китай , взрыв , химзавод , смерть
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