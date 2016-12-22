СК рассказал о смерти в больнице сбежавшего с оружием охранника
Общество, 19:24
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СК рассказал о смерти в больнице сбежавшего с оружием охранника
Сотрудник военизированной охраны (ВОХР) Юрий Петров, попавший в подмосковную больницу с ранениями, скончался. Об этом сообщает Следственный комитет в канале в мессенджере «ТамТам».
«Следствием будет назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что сотрудник ВОХРа с автоматом покинул пост во Владимирской области и направился в Москву на автомобиле. Впоследствии его нашли раненым в окрестностях города Гжели. Следователи начали проверку.
Источник РБК в в ГУ МВД по Московской области рассказал, что мужчина покончил с собой после неудачных переговоров с полицейскими. Полиция предлагала ему сдаться и готовилась его задержать.