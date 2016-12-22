СМИ сообщили о вооруженном дезертире в Московском регионе

Вооруженный мужчина самовольно покинул охраняемый объект во Владимирской области и направился в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Изначально агентство сообщало о побеге военнослужащего, но позже уточнило, что речь идет о сотруднике военизированной охраны. Он покинул пост у охраняемого моста, взяв автомат и два магазина к нем.

Собеседник агентства уточнил, что мужчина передвигается на черном ВАЗ-2108. В последний раз его видели в Ленинском районе Подмосковья, отметил источник.

РЕН ТВ опубликовал фотографию сбежавшего военного. Как сообщил источник телеканала, мужчина сбежал 4 декабря в 17:30 мск. ТАСС приводит информацию о личности военного: это Юрий Петров, 1957 года рождения. Он был одет в серую камуфляжную форму, полуваленки и черную шапку с кокардой.

Источник агентства также сообщил о введении в Москве плана «Сирена», но в пресс-службе ГУ МВД по Москве это опровергли. Информацию о сбежавшем с автоматом охраннике в полиции официально подтвердить также не смогли, сообщает «РИА Новости».