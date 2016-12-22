СК сообщил о ранении и госпитализации сбежавшего с оружием охранника

Вооруженный сотрудник военизированной охраны (ВОХР) Юрий Петров, который покинул свой пост во Владимирской области, найден с ранениями в окрестностях города Гжели. Об этом говорится в сообщении СКР в WhatsApp.
Отмечается, что 61-летний пострадавший госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Уточняется, что он ранен в грудь. По факту произошедшего начата доследственная проверка.
Как сообщил РБК источник в ГУ МВД по Московской области, мужчина покончил с собой после неудачных переговоров с полицейскими, которые предлагали ему сдаться. «Полиция готовилась к задержанию», — заявил источник.
По данным источника «Интерфакса», правоохранители нашли тело охранника в собственной машине в лесу в окрестностях Гжели. При нем было табельное оружие.
Мужчина покинул пост на железнодорожном объекте в городе Муром Владимирской области вечером 4 декабря. «Интерфакс» сообщил, что причиной поступка могли стать семейные неурядицы.