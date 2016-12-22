«Газпром» вывел крупнейшее месторождение на проектную мощность

«Газпром» 5 декабря запустил третью очередь Бованенковского месторождения, одного из крупнейших месторождений, разрабатываемых компанией. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Запуском месторождения на Ямале руководил по телемосту президент Владимир Путин, который находился в своей подмосковной резиденции. Теперь в сутки на Бованенковском месторождении будут добывать 317 млн куб. м газа вместо 264 млн.

Проектный уровень добычи газа — 115 млрд куб. м газа в год, в будущем он будет увеличен до 140 млрд куб. м в год.

Первую очередь запустили на месторождении в 2012 году, вторую — в 2014 году. Запасы месторождения оцениваются в 4,9 трлн куб. м газа. На Бованенковском месторождении работают 117 скважин.

В середине ноября «Газпром нефть» открыла второе месторождение на Аяшском лицензионном участке на шельфе Охотского моря, его запасы оцениваются в 137 млн т нефти. Участок находится в 55 км от береговой линии Сахалина, залегая на глубине 90 м.