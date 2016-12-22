«Газпром нефть» открыла второе месторождение на шельфе Охотского моря

На шельфе Охотского моря завершено бурение и испытание скважины на Баутинской структуре Аяшского лицензионного участка, работы вела «Газпромнефть-Сахалин», дочерняя компания «Газпром нефти». Об этом сообщается на сайте компании.

Запасы месторождения оцениваются в 137 млн т нефти, месторождение получит название «Тритон». Участок расположен в 55 км от береговой линии Сахалина. Перед бурением специалисты провели сейсморазведочные работы с применением 3D-технологий, глубина моря на участке достигает 90 м.

В 2017 году в Охотском море «Газпром нефть» открыла одно из крупнейших месторождений «Нептун», его запасы составили 415 млн т нефти. Месторождение находится на удалении 55 км к северо-востоку от Сахалина на глубине 60–70 м.