«Газпром» продаст австрийской OMV часть доли в Уренгойском месторождении

ПАО «Газпром» и австрийская нефтегазовая компания OMV подписали основополагающее соглашение о продаже активов. Документ был подписан главами компаний Алексеем Миллером и Райнером Зеле в Государственном Эрмитаже. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Во время процедуры подписания соглашения присутствовали президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц.

Согласно подписанному документу, OMV приобретет 24,98% в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения. При этом доля «Газпрома» в этом проекте снизится до 50,01%. В свою очередь доля немецкого концерна Wintershall сохранится на уровне 25,01%.

«Окончательный документ мы подпишем в 2019 году, а эксплуатация участков 4А и 5А предполагается до 2069 года. Это значит, впереди у нас — новые 50 лет плодотворной работы», — заявил во время подписания Алексей Миллер.

В декабре 2016 года «Газпром» и OMV заключили основное соглашение по разработке этих же участков. Однако, оно предполагало обмен активов. В соответствии с ним российский концерн должен был получить долю в норвежской части Северного моря, а австрийская компания — 24,98% в проекте по разработке участков 4A и 5A ачимовских отложений Уренгойского месторождения.