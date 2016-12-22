МИД отверг обвинения в адрес России о ракетах средней дальности

Россия считает домыслами обвинения США в невыполнении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). ОБ этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

4 декабря американское посольство в Москве передало в российское министерство официальную ноту. Согласно этой ноте, США приостановят выполнение своих обязательств по договору через 60 дней, если Россия не вернется к соблюдению его условий.

«Мы приняли эти документы для дальнейшей проработки, — сказала Захарова. — В этом тексте вновь воспроизведены обвинения беспочвенные, ничем не подкрепленные, в связи с якобы нарушением российской стороной этого соглашения». Представитель МИДа напомнила, что Москва не раз заявляла, что эти обвинения, мягко говоря, — домыслы. Захарова подчеркнула, что США в подкрепление своей позиции не предоставили никаких доказательств.

Накануне о решении Вашингтона объявил госсекретарь США Майк Помпео. А генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс дает России последний шанс по спасению ДРСМД.

В октябре американский президент Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора. В России это решение назвали опасным шагом.