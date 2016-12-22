Верховный суд оправдал экс-сенатора Алиханова по делу о мошенничестве

Президиум Верховного суда России отменил приговор бизнесмену и экс-сенатору от Карелии Девлету Алиханову, осужденному в Петрозаводске за мошенничество с муниципальным имуществом. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

«[Президиум принял решение] уголовное дело прекратить в связи с отсутствием в деянии состава преступления Алиханова по данному уголовному делу и освободить из-под стражи. Суд также признал за Алихановым право на реабилитацию», — сказал представитель пресс-службы.

Алиханова задержали в феврале 2015 года по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере. Следствие посчитало, что он причастен к мошенничеству с муниципальным имуществом в Петрозаводске, ущерб от которого составил 11 млн руб. В 2017 году суд приговорил Алиханова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, а также обязал выплатить штраф в размере 700 тыс. руб. Экс-сенатор своей вины не признал.

Весной этого года Алиханов выиграл иск против России в Европейском суде по правам человека. Суд обязал российские власти выплатить экс-сенатору €3,1 тыс. за необоснованный арест. Позднее правительство России согласилось с решением ЕСПЧ о незаконном содержании под стражей Алиханова и выплатило ему компенсацию.

На основании новых обстоятельств Верховный суд России возобновил производство по делу экс-сенатора и в итоге своим решением отменил приговор.