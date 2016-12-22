В Ингушетии возбудили дело из-за покупки «шпионских брелков»

В Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который приобрел «шпионские брелки». Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

Отмечается, что 2 августа мужчина в Назрани заказал через интернет у неустановленного лица три технических устройства, «закамуфлированных под брелки автомобильной сигнализации». По данным следствия, они предназначались для негласного получения аудио- и видеоинформации. Свой заказ мужчина получил на почте в октябре.

Дело возбуждено по ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

В октябре Генпрокуратура предложила отказаться от уголовного преследования за ​использование шпионской техники без преступного умысла. Официальный представитель ведомства Александр Куренной заявил, что в таких случаях наказание должно быть либо административным, либо должно ограничиваться изъятием незаконной техники. Куренной заметил, что за последние два года по соответствующей статье было возбуждено 765 уголовных дел.

Ранее убрать из Уголовного кодекса статью о наказании за незаконный оборот технических средств, применяемых для скрытого получения информации, предлагал глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. По его словам, это усложняет создание высокотехнологичных устройств, которые производят в том числе по государственным заказам.

ФСБ в июле разработала определение таких техсредств. К данной категории предложили отнести программное обеспечение, приборы, системы, комплексы, устройства, специальные инструменты, которые намеренно наделили возможностью тайно получать информацию либо предоставлять доступ к данным.