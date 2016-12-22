Суд утвердил соглашение «Парнас-Медиа» и «Яндекса» по иску о пиратстве

Мосгорсуд утвердил мировое соглашение между «Парнас-Медиа», владеющей телеканалом «Супер», и «Яндексом» по иску о пиратских копиях сериалов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Прекратить производство по иску в связи с заключением мирового соглашения», — огласила решение судья.
Тем не менее, как передает корреспондент, отказ от иска и условия заключения мирового соглашения вызвали у судьи удивление. Истец и ответчик пояснили, что они смогли достичь договоренностей благодаря подписанию антипиратского меморандума и в соглашении пришли к соответствующим формулировкам.
Более того, в связи с заключением мирового соглашения было прекращено судопроизводство против «Яндекса» по аналогичному иску телеканала ТВ-3, принадлежащего «Газпром-Медиа».
Жалобы против «Яндекса» подали в начале сентября телеканалы 2х2, ТВ-3, ТНТ и «Парнас-Медиа», принадлежащие «Газпром-Медиа». Они требовали заблокировать пиратские копии сериалов «Осторожно, земляне!» (2х2), «Мистические истории» (ТВ-3), «Домашний арест» (ТНТ) и «Вне игры («Парнас-Медиа»).
1 ноября компании «Яндекс», Mail.Ru и Rambler совместно с правообладателями — «Первым каналом», ВГТРК, «СТС Медиа», «Газпром-Медиа Холдингом», Национальной медиа группой и другими подписали антипиратский меморандум, согласно которому нелегальный аудио- и видеоконтент будет оперативно удаляться с интернет-ресурсов.