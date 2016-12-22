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Национальный комитет республиканцев подвергся кибератаке накануне выборов
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Национальный комитет республиканцев подвергся кибератаке накануне выборов
Политика, 11:08
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Национальный комитет республиканцев подвергся кибератаке накануне выборов

Хакерской атаке во время предвыборной кампании в американский конгресс, выборы в который прошли в ноябре, подверглись компьютеры руководства национального комитета Республиканской партии. Об этом сообщают со ссылкой на источники издания Politico и Bloomberg.

В руки киберпреступников попали, выяснило американское издание, тысячи электронных писем с конфиденциальной информацией. Доступ к системам помощников руководства комитета у хакеров был на протяжении нескольких месяцев. Всего, по словам источников Politico и Bloomberg, у хакеров был доступ к четырем действующим учетным записям.

Обнаружили неавторизованных пользователей только в апреле. Расследованием кибератаки уже занимается ФБР.

О том, что серверы национального комитета правящей партии США подверглись хакерской атаке, не знали до недавнего времени ни спикер палаты представителей Пол Райан, ни лидер республиканского большинства в палате представителей Кевин Маккарти. Газета Politico объясняет это тем, что представители комитета решили скрыть эту информацию до окончания внутреннего расследования.

Теги: Дональд Трамп , хакеры , кибератака
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