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Кубинцы получат доступ к мобильному интернету
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Кубинцы получат доступ к мобильному интернету
Общество, 08:05
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Кубинцы получат доступ к мобильному интернету

Мобильный интернет на Кубе заработает ночью в четверг, 6 декабря, передает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Майру Аревич, президента государственной кубинской телекоммуникационной компании ETECSA.

До этого момента на своих мобильных телефонах жители Кубы могли пользоваться только государственной электронной почтой. Как отмечает AP, власти страны построили 3G-сеть внутри городов и туристы, чиновники, а также иностранные бизнесмены могли ей пользоваться и ранее.

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Политика

Кубинцам смогут выбрать тарифные планы, предоставляющие от 600 Мбайт за $7 в месяц до 4Гбайт за $30 в месяц. При этом, как подчеркивает AP, последняя сумма равна ежемесячной зарплате многих жителей Кубы.

Куба является одной из стран с наиболее низким числом пользователей интернета, однако их число постепенно растет — в 2013 году там запустили сеть государственных интернет-кафе, а 2017 году в стране запустили тысячи Wi-Fi-точек в парках и других общественных местах. При этом власти Кубы блокируют сайты с призывами к смене политического строя на острове.

Теги: мобильный интернет
Главное
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