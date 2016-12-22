Кубинцам разрешили отправлять СМС в США

Национальный кубинский оператор телекоммуникационных услуг Etecsa ввел услугу, позволяющую жителям острова обмениваться СМС-сообщениями с пользователями из США. Об этом сообщает местный портал 14ymedio.

Сообщение будет стоить 0,60 конвертируемого песо (валюта для международных расчетов, равняется американскому доллару) — столько же, сколько на другие зарубежные номера.

Кубинский государственный оператор связи ранее не осуществлял связь с американскими номерами. По сообщению портала, для переписки с проживающими в Соединенных Штатах родственниками жители острова часто используют специальные приложения, позволяющие обходить ограничения.

Дипломатические отношения между США и Кубой были разорваны в 1961 году, спустя некоторое время после прихода к власти сторонников Фиделя Кастро. При этом на Кубу было наложено торговое эмбарго.

В 2014 году президент США Барак Обама и председатель Госсовета Кубы Рауль Кастро объявили о старте возобновления дипотношений, в августе 2015-го госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри поднял флаг над американским посольством в Гаване. В сентябре 2017 года новый президент США Дональд Трамп продлил санкции против Кубы на год.