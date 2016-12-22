Киноакадемия США назвала имя ведущего церемонии вручения премии «Оскар»

Ведущим следующей церемонии вручения премии «Оскар» стал комик и актер Кевин Харт, сообщила Киноакадемия США в Instagram.

«Встречайте нашего нового ведущего. Настраивайтесь на 24 февраля», — говорится в сообщении. Сам Харт заявил, что стать одним из ведущих церемонии вручения «Оскара» было одной из его целей.

Харту 39 лет, он начал карьеру в кино в 2000 году, в частности актер снялся в трех частях пародийной франшизы «Очень страшное кино». Одним из последних фильмов с его участием стал «Джуманджи: Зов джунглей», получивший $962 млн кассовых сборов.

Номинантов 91-ой премии «Оскар» назовут 22 января 2019-го, а вручение наград пройдет 24 февраля того же года. В Киноакадемии США ранее заявили, что из-за пожаров в Калифорнии формат премии изменится — знаменитости не будут давать интервью на красной дорожке.

От России за «Оскар» может побороться фильм «Собибор» Константина Хабенского, картина вошла в лонг-лист премии в номинации за лучший иностранный фильм.