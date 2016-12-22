Путин встретится с обновленным составом СПЧ 11 декабря

Президент России Владимир Путин в следующий вторник, 11 декабря, встретится с обновленным составом Совета по правам человека (СПЧ), пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и зампредседателя СПЧ Евгения Боброва.
«Планируется, что 11 декабря», — заявил агентству Бобров, Песков подтвердил, что встреча с СПЧ запланирована на эту дату.
Ранее о том, что Путин впервые встретится с обновленным Советом по правам человека 11 декабря сообщили РБК два источника. Пресс-секретарь президента сказал тогда, что «такое мероприятие готовится».
3 декабря Путин утвердил новый состав СПЧ, его председателем остался Михаил Федотов, заместителем которого стал глава правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров, ответственным секретарем Совета назначили главу московского отделения организации «Ассоль» Ирину Киркову.
В число новых членов СПЧ вошли также глава союза журналистов России Владимир Соловье, журналист Znak.com Екатерина Винокурова, обозреватель «Московского комсомольца» Екатерина Винокурова, а также режиссер Александр Сокуров и другие. Совет покинули 16 человек, включая политика Ирину Хакамаду, журналистов Леонида Парфенова, Максима Шевченко, Станислава Кучера, Елену Масюк, а также исполнительного директора ассоциации «Голос» Лилию Шибанову.