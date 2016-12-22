Генсек НАТО пообещал сохранить военное присутствие в Черном море

НАТО продолжит поддерживать высокий уровень военного присутствия в Черном море в ответ на агрессивные действия России, заявил генсек блока Йенс Столтенберг. Об этом говорится в пресс-релизе Альянса.

Столтенберг отметил, что Россия ведет агрессивные действия в отношении государств региона еще с 2008 года, когда «ввела войска» в Абхазию и Южную Осетию, а затем в 2014 году «оккупировала» Крым и начала использовать его для дальнейшей экспансии и «оккупации» Азовского моря. Он призвал Россию вывести войска с территории Грузии и отпустить захваченные после инцидента в Керченском проливе корабли и военнослужащих ВМС Украины.

​В связи с этими действиями НАТО, три члена которой — Румыния, Болгария и Турция — имеют выход к Черному морю, нарастило суммарную длительность присутствия кораблей своих союзников с 80 дней в 2017 до 120 дней в 2018 году. «На сегодняшний день НАТО увеличило [свое присутствие в Черном море]. И мы продолжим сохранять наше присутствие в регионе, — сказал генсек альянса.

2 декабря президент Украины после столкновения между российскими и украинскими кораблями в Керченском проливе призвал одного из членов НАТО — Германию — усилить свое присутствие в Черном море. О намерении направить туда корабли альянса высказались позже в сенате США. В российском Совфеде это предложение назвали «хамством».

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Корабли погранслужбы ФСБ России обстреляли, а потом задержали вместе с командами и арестовали корабли ВМС Украины. Поводом стало отсутствие уведомления и разрешения на проход в Азовское море, который украинские корабли попытались произвести. Украинская сторона настаивает на том, что предупредила о своих действиях. Киев назвал произошедшее «российской агрессией», ввел на 30 дней военное положение в пограничных с российскими областях страны и ограничил въезд на свою территорию россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.