В Совфеде назвали хамством идею направить в Черное море корабли НАТО

Член Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает призывы американского сенатора Джона Баррассо отправить в Черное море корабли НАТО «политиканством» и хамством. Об этом он заявил в разговоре с РБК.

«Он не знает ни международного права, ни ситуации на Черноморском побережье и на Украине. Баррассо хочет попиариться, вольно оперируя серьезным оружием. Слава богу, в США есть умные военные, которые в состоянии подкорректировать этих не до конца адекватных людей, они хотя бы понимают, что такое война. Все это может закончиться крайне плачевно для всего мира», — сказал он.

Сенатор добавил, что все вопросы нужно решать за столом переговоров. «Россия в договорном процессе уникальна, с нами можно договориться обо всем», — добавил Клинцевич.

Накануне американский сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо в эфире телеканала NBC заявил о необходимости отправить в Черное море американские и натовские военные корабли в ответ на инцидент, который произошел 25 ноября около Керченского пролива. «Путин — человек, признающий силу и территорию, слова для него немного значат, а действия — много. Поэтому, мне кажется, нам нужно делать больше», — подчеркнул он.