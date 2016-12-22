ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,96 66,09 EUR Нал. 76,21 75,26 USD Бирж. 66,43 -0,09 EUR Бирж. 75,84 +0,42 USD ЦБ. 66,29 -0,24 EUR ЦБ. 75,39 -0,36 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 4037,90 -8,45 IMOEX 2438,76 -0,10% RTSI 1156,34 +0,19% Brent 62,86 +2,49% DJIA 25827,96 +1,19% Nasdaq 7441,51 +1,53%
В Совфеде назвали хамством идею направить в Черное море корабли НАТО
Лента новостей
В комиссию по этике «Единой России» войдут Чилингаров и Шарапова 12:35, Политика Самый хоккейный тест для настоящих болельщиков 12:34, РБК и Mastercard В МХАТ им. Горького сменили художественного руководителя 12:28, Общество Алексей Сорокин — РБК: «Чемпионат мира — громадное усилие тысяч людей» 12:24, Общество  Минобороны Армении потеряло связь с Су-25 12:24, Политика В Совфеде назвали хамством идею направить в Черное море корабли НАТО 12:15, Политика NASA отложило запуск грузового корабля к МКС из-за плесени 12:09, Технологии и медиа Шипы против липучки: советы исполнителей автотрюков в кино 12:02, РБК и Toyo МЧС начало проверку сообщений о задымлении в здании Минобороны в Москве 12:01, Общество Минюст пообещал «в разумные сроки» ответить ЕСПЧ по инциденту на Азове 11:57, Политика Такого не было семь лет: сложность сети Bitcoin рекордно снизилась 11:51, Крипто Госдума приняла закон о блокировке «колумбайн-сообществ» 11:46, Общество Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2019 год 11:45, Общество 9 способов навести порядок в мыслях и на рабочем месте 11:35, РБК, Jardin и Greenfield Россияне назвали важнейшим право на охрану здоровья 11:27, Общество Прощание с Джорджем Бушем-старшим 11:25, Фотогалерея  Бывший глава АвтоВАЗа стал акционером аэропорта Жуковский 11:21, Бизнес Как France Football вручил «Золотой мяч» Модричу 11:14, Спорт  Вуз без границ: как отечественные университеты выходят на внешний рынок 11:14, Партнерский материал Marlboro заявила о планах инвестировать в производителя марихуаны 11:12, Бизнес 6 друзей «Яндексфона»: с кем будет соперничать первый смартфон поисковика 11:00, Стиль Euromonitor назвала самые популярные у туристов направления за 2018 год 10:57, Общество Санкции и внешнеэкономическая деятельность: осознание рисков 10:54, Партнерский материал Во Франции введут мораторий на рост топливных налогов после протестов 10:47, Политика Миллиардер Джим Брейер предсказал ухудшение ситуации на рынке криптовалют 10:46, Крипто Порошенко объяснил роль Украины в «тотальной изоляции» России 10:45, Политика От флагманского Audi Q8 до самой дешевой Lada Xray: новинки авторынка 10:23, Авто  5 модных трендов этого сезона 10:20, РБК Pink и KUPIVIP.RU
В Совфеде назвали хамством идею направить в Черное море корабли НАТО
Конфликт в Азовском море, 12:15
0
В Совфеде назвали хамством идею направить в Черное море корабли НАТО

Член Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает призывы американского сенатора Джона Баррассо отправить в Черное море корабли НАТО «политиканством» и хамством. Об этом он заявил в разговоре с РБК.

«Он не знает ни международного права, ни ситуации на Черноморском побережье и на Украине. Баррассо хочет попиариться, вольно оперируя серьезным оружием. Слава богу, в США есть умные военные, которые в состоянии подкорректировать этих не до конца адекватных людей, они хотя бы понимают, что такое война. Все это может закончиться крайне плачевно для всего мира», — сказал он.

Сенатор добавил, что все вопросы нужно решать за столом переговоров. «Россия в договорном процессе уникальна, с нами можно договориться обо всем», — добавил Клинцевич.

Сенатор США выступил за отправку в Черное море кораблей НАТО
Политика

Накануне американский сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо в эфире телеканала NBC заявил о необходимости отправить в Черное море американские и натовские военные корабли в ответ на инцидент, который произошел 25 ноября около Керченского пролива. «Путин — человек, признающий силу и территорию, слова для него немного значат, а действия — много. Поэтому, мне кажется, нам нужно делать больше», — подчеркнул он.

Теги: Совет Федерации , Черное море
Главное
Минобороны Армении потеряло связь с Су-25 Политика
Материалы по теме
Минюст пообещал «в разумные сроки» ответить ЕСПЧ по инциденту на Азове Политика
Задержанным в Керченском проливе украинским морякам предъявили обвинение Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter