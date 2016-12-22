Суд в Тбилиси арестовал шестерых задержанных с оружием украинцев

Тбилисский городской суд арестовал шестерых граждан Украины, задержанных 2 декабря по подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов, сообщает «Грузия Online». Задержанный вместе с ними гражданин Грузии также арестован.

По словам судьи Георгия Кератишвили, со стороны обвиняемых существовала угроза, что они могут скрыться или совершить новое преступление.

Один из адвокатов арестованных заявил журналистам, что все семеро подзащитных объявили голодовку. «Таким образом они протестуют против всего, что с ними происходит», — приводит его слова «РИА Новости».

Арестованные были задержаны в одной из гостиниц в Тбилиси, их подозревают в незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 236 УК Грузии). «Интерфакс» сообщал, что задержанный гражданин Грузии — это воевавший в добровольческом батальоне «Донбасс» военный Лука Чхетия.

3 декабря советник президента Украины Петра Порошенко заявил, что среди задержанных был депутат Верховной рады от «Самопомощи», бывший командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко. Депутат назвал эту информацию «фейком», в грузинском МВД это также отрицают.