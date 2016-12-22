Стали известны детали задержания семи граждан Украины в Грузии
Общество, 18:48
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Стали известны детали задержания семи граждан Украины в Грузии
У семерых ранее задержанных в Грузии граждан Украины изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, говорится в заявлении грузинского МВД.
Среди изъятого оружия были пистолеты «Беретта», «Макаров», автоматическая винтовка и различные боеприпасы.
Ранее стало известно о задержании в результате спецоперации МВД Грузии семи граждан Украины в гостинице в Тбилиси по подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов (на основании ст. 236 УК Грузии). «Интерфакс» сообщил. что среди задержанных — грузинский военный Лука Чхетия, воевавший в украинском батальоне «Донбасс».