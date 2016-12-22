Советник Порошенко заявил об отъезде экс-командира «Донбасса» в Тбилиси

Среди семерых граждан Украины, задержанных 2 декабря в Тбилиси по подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов, был депутат Верховной рады от «Самопомощи», бывший командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.

Как утверждает Бирюков, у него есть «разного рода контакты», которые подтвердили, что «Семенченко в Тбилиси, что Семенченко втравил нас в дипломатический скандал, что Семенченко подставил «своих» людей и в последний момент сбежал».

В пресс-службе грузинского МВД сообщили РБК, что среди задержанных 2 декабря украинцев Семена Семенченко нет.

Ранее глава украинской Социалистической партии Илья Кива заявил, что Семенченко «избежал ареста, используя дипломатический паспорт Украины», и вылетел из Грузии «в неизвестном направлении», сообщил канал «112 Украина». Он добавил, что остальные задержанные — сторонники Семенченко.

Сам народный депутат информацию о своем задержании назвал «фейком». «В связи с задержанием украинских граждан в Тбилиси занимаюсь информированием их семей, организацией адвокатов и выяснением ситуации, которая привела к данной провокации», — написал Семенченко в Facebook. Он также добавил, что не имеет дипломатической неприкосновенности.