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Глава Госпогранслужбы рассказал о случаях недопуска украинцев в Россию
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Глава Госпогранслужбы рассказал о случаях недопуска украинцев в Россию
Украинский кризис, 17:23
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Глава Госпогранслужбы рассказал о случаях недопуска украинцев в Россию

Российские пограничники без объяснения причин не пропускают через границу граждан Украины, заявил глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал в эфире UATV.

Он отметил, что большинство тех, кого не пропустили, были мужчины. «Это были группы до 40–50 человек, которые не могли проехать. Им не давали никаких документов о возврате», — сказал он.

Цигикал отметил, что всего за последние дни в Россию не пустили более 150 граждан Украины.

Говоря о запрете на въезд для россиян, он сказал, что на Украину не пустили 600 человек. По словам Цигикала, при возврате человека украинские пограничники составляют протоколы и выдают его россиянину. «Здесь [у российских пограничников] никакого правового поля нет. Без объяснения возвращают наших граждан», — сказал глава Госпогранслужбы.

РБК направил запрос в ЦОС ФСБ России.

Госпогранслужба разъяснила условия допуска россиян на Украину
Политика

После инцидента в Керченском проливе в десяти областях Украины ввели военное положение. ​Украина ограничила въезд в страну для граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет вводить ответных ограничений на въезд украинцев.

25 ноября катера ВМС Украины «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» были задержаны в Керченском проливе после того, как они нарушили границу. Москва назвала действия украинских кораблей «провокацией». Находившиеся на борту кораблей 24 человека, в том числе сотрудники СБУ, арестованы на два месяца.

Теги: Госпогранслужба Украины , российско-украинская граница
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