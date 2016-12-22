Кремль не увидел вмешательства США в ситуацию с протестами во Франции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что массовые протесты во Франции против роста цен на топливо являются исключительно внутренним делом этой страны. На уточняющий вопрос журналистов, можно ли говорить о влиянии США, он ответил: «Да нет, я бы не сказал», передает корреспондент РБК.

«Для нас важно, единственное, чтобы вот эти беспорядки, которые имели место, не привели, скажем так, к человеческим жертвам или к ранению кого-то, особенно, конечно граждан Российской Федерации», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил: «В целом это абсолютно и исключительно внутреннее дело Франции, которая для нас является достаточно важным партнером и в двустороннем плане, и в международных делах».

Ранее некоторые СМИ рассказали о событиях во Франции как о цветной революции из-за вмешательства США. «Российская газета» 3 декабря в материале «Какого цвета бензин» написала, что президент США Дональд Трамп, который решил выйти из парижского соглашения по климату в 2017 году, «с удовлетворением наблюдает за происходящим во Франции». По мнению издания, если движение «желтых жилетов» отстранит президента Франции Эмманюэля Макрона от власти, «это существенно усилит американские позиции в Европе». Кроме того, Дмитрий Киселев в программе «Вести недели» 2 декабря заявил, что события во Франции «смахивают на «цветную» революцию в американском экспортном исполнении».

Протесты против роста цен на топливо идут во французских городах с 17 ноября, их участники носят обязательный атрибут автомобилистов — желтые жилеты. 1 декабря общее число участников протестов составило 5,5 тыс. в Париже и 75 тыс. в других городах, в столице протесты переросли в беспорядки.

Макрон поручил премьеру Эдуару Филиппу провести переговоры с манифестантами. По данным агентства Agence France-Presse, премьер вскоре объявит о введении моратория на повышение налогов на топливо.