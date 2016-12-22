NASA отложило запуск грузового корабля к МКС из-за плесени

Американское аэрокосмическое агентство (NASA) и компания Илона Маска SpaceX перенесли запуск корабля Dragon на Международную космическую станцию (МКС) из-за обнаруженной плесени. Об этом сообщается на сайте NASA.

Плесень нашли на пищевых батончиках, которые нужны были для проведения опытов над грызунами. Запуск ракеты перенесли на 5 декабря на 13:16 (21:16 мск). Дополнительный день необходим для замены некачественных продуктов.

Ранее 3 декабря компания SpaceX сообщила, что осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на космическую орбиту более 60 микроспутников. Запуск стал 19-м в текущем году, а компания установила абсолютный рекорд по числу запусков за год.

В начале апреля SpaceX запустила Falcon 9 с грузом для экипажа МКС. Грузовой корабль Dragon отправил на орбиту около 2,6 т груза, среди которого были продовольствие и предметы первой необходимости. В начале мая корабль приводнился в Тихом океане.