SpaceX установила рекорд по количеству запусков ракет

Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна вывести на космическую орбиту более 60 микроспутников. Об этом сообщается на сайте американской компании.

Этот запуск стал для SpaceX​ уже 19 по счету в текущем году. Таким образом, компания Илона Маска установила для себя абсолютный рекорд по числу запусков ракет за один календарный год.

Falcon 9 стартовала с базы Военно-воздушных сил США Ванденберг, расположенной в Калифорнии. На борту корабля находятся 64 микроспутника, которые будут расположены на низкой солнечно-синхронной орбите по заказу компаний и властей 17 стран. Среди них Великобритания, Германия, Южная Корея, США, Австралия, Канада и тд.

Запуск ракеты был произведен при сотрудничестве с частной американской компанией Spaceflight Industries. Первоначально старт Falcon 9 был назначен на 19 ноября, однако несколько раз переносился из-за необходимости проведения дополнительных проверок ракеты-носителя.