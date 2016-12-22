В Мексике шестеро полицейских погибли в перестрелке

В мексиканском штате Халиско неизвестные совершили вооруженное нападение на полицейский патруль, в результате погибли шесть стражей порядка, сообщает Reuters.

По информации местных властей, в перестрелке с неизвестными также был ранен еще один полицейский. О потерях со стороны нападавших не сообщается.

Нападение на сотрудников полиции произошло в муниципалитете Ла-Уэрта на побережье Тихого океана всего через несколько дней после взрыва у здания генерального консульства США в столице штата Гвадалахаре.

Пока власти не назвали заказчиков и исполнителей нападения на полицейских, однако отметили, что в этом районе действуют участники наркокартеля CJNG, одного из самых влиятельных в стране.

Reuters отмечает, что это нападение, произошедшее в первый день работы нового мексиканского президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, стало одним из самых кровавых за последние несколько месяцев.