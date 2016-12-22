В Мексике у здания генконсульства США произошел взрыв

В городе ​Гвадалахара в мексиканском штате Халиско произошел взрыв у здания генерального консульства США. Об этом сообщает прокуратура штата в своем аккаунте в Twitter.

«После событий, произошедших в консульстве США в Гвадалахаре, где сообщалось о детонации взрывного устройства, федеральные власти начали расследование», — говорится в сообщении.

В сообщении на сайте консульства в городе Гвадалахара отмечается, что инцидент произошел 30 ноября около 23:00 по местному времени (1 декабря 08:00 мск). При взрыве никто не пострадал. Помимо Мескики, инцидент также расследуют власти США. У здания консульства усилили меры безопасности, а 3 декабря работу консульства ограничат в связи с расследованием.

В сентябре недалеко от посольства США в Каире произошел взрыв. В результате никто не пострадал. Впоследствии рядом со зданием обнаружили второе взрывное устройство. Сотрудники египетских спецслужб задержали мужчину.