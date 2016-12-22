В Мексике 200 полицейских отстранили за связи с преступностью

Около 200 сотрудников полиции города и муниципалитета Туеакан отстранили от работы из-за расследования о связях правоохранителей с организованной преступностью, сообщает Mexico News Daily со ссылкой на губернатора Антонио Гали Файяда.

По его словам, поводом для расследования стал рост преступности в регионе. По меньшей мере 200 полицейских отстранили от работы, а несколько офицеров оказались под подозрением в сотрудничестве с организованной преступностью.

На время расследования за безопасность в регионе будет отвечать федеральная полиция и вооруженные силы. Как отмечает издание, они приехали в Туеакан рано утром.

При этом один из муниципальных чиновников, имя которого не уточняется заявил, что таким образом федеральная власть вмешалась в дела региона. Другой представитель властей Туеакана добавил, что смену правоохранителей в муниципалитете могли провести, «не устраивая шоу».

Издание подчеркивает, что за последние месяцы, власти страны прибегли к аналогичным действиям в трех других муниципалитетах — Сан-Мартин-Тесмелукане, Чальчикомула-де-Сесме и Амосоке.