ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,57 65,67 EUR Нал. 76,62 74,62 USD Бирж. 66,53 -0,42 EUR Бирж. 75,43 -0,31 USD ЦБ. 66,29 -0,24 EUR ЦБ. 75,39 -0,36 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 3873,00 -188,90 IMOEX 2441,19 +2,04% RTSI 1154,18 +2,49% Brent 61,33 +4,59% DJIA 25827,96 +1,19% Nasdaq 7441,51 +1,53%
Украинский омбудсмен упала в обморок во время речи Порошенко
Лента новостей
Правительство пересмотрит цены на жизненно важные лекарства 07:00, Общество Конфискация имущества оказалась убыточной для государства 07:00, Экономика Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 06:45, РБК и Huawei Украинский омбудсмен упала в обморок во время речи Порошенко 06:40, Политика СК завел дело против руководителя камчатской ячейки «Свидетелей Иеговы» 06:10, Общество СМИ узнали о возможном изменении качества и вкуса пива в России 05:38, Бизнес Минстрой внедрит систему распознавания лиц в проект «Умный город» 05:22, Технологии и медиа Мадуро сообщил о вылете в Россию для встречи с Путиным 04:46, Политика Тысяча и одна идея для дизайна и ремонта квартиры 04:30, РБК и PSN Group Производитель шпрот из Латвии посетовал на убытки из-за эмбарго России 04:22, Бизнес Украина решила подать в суд ООН из-за инцидента в Керченском проливе 03:39, Политика США заявили о планах выработать общую позицию НАТО по инциденту на Азове 03:27, Политика Сенаторы-демократы в письме Трампу назвали выход из ДРСМД подарком Москве 02:51, Политика Трамп потребовал назначить своему экс-адвокату максимальный тюремный срок 02:39, Политика США попросили помощи в урегулировании «40-летней войны» в Афганистане 02:00, Политика Порошенко назвал решение об автокефалии УПЦ «духовным ударом» по Путину 01:56, Политика Киев обвинил Москву в невыполнении требований ЕСПЧ по задержанным морякам 01:29, Политика 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу 01:05, РБК и Philips Число сторонников и противников «Единой России» почти сравнялось 00:57, Политика Посольство ответило на слухи о причастности военного к убийству в Армении 00:48, Общество Лука Модрич впервые в карьере получил «Золотой мяч» 00:18, Спорт SpaceX установила рекорд по количеству запусков ракет 00:11, Технологии и медиа ОПЕК получила уведомление Катара о планах выйти из картеля 03 дек, 23:42, Политика Рогозин назвал дату повторной отправки к МКС потерпевшего аварию экипажа 03 дек, 23:36, Технологии и медиа Директор Кашпировского сообщил о подаче иска к ВГТРК на 1 млн руб. 03 дек, 23:13, Общество 5 модных трендов этого сезона 03 дек, 23:10, РБК Pink и KUPIVIP.RU Порошенко уволил своего постоянного представителя в Крыму 03 дек, 23:06, Политика Мединский возмутился монополией Голливуда из-за «Фантастических тварей» 03 дек, 23:01, Общество
Украинский омбудсмен упала в обморок во время речи Порошенко
Конфликт в Азовском море, 06:40
0
Украинский омбудсмен упала в обморок во время речи Порошенко

Уполномоченная Верховной рады по правам человека, народный депутат Людмила Денисова потеряла сознание в ходе выступления президента страны Петра Порошенко в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV. Фрагмент инцидента опубликован на YouTube.

Омбудсмен упала в обморок в тот момент, когда Порошенко говорил о реакции Запада на ситуацию с украинскими моряками, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе.

Солдат почетного караула потерял сознание во время речи Порошенко
Политика
​​

Президенту пришлось прервать выступление и помочь Денисовой подняться с пола. Затем он вернулся на свое место и заявил: «Смотрите, с какой нагрузкой сейчас работает <...> Денисова. Она работает по 20 часов в сутки, чтобы освободить украинских моряков».

2 декабря Людмила Денисова получила информацию об арестованных после инцидента в Керченском проливе моряках от российского омбудсмена Татьяны Москальковой. Она также сообщила о намерении провести переговоры с Москальковой о возможности посещения украинских моряков.

Более 20 украинских моряков были задержаны Россией после инцидента с участием военных кораблей обеих стран в Азовском море в ночь на 26 ноября. Все задержанные были отправлены в Москву и помещены в СИЗО.

Теги: Людмила Денисова , омбудсмен по правам человека , Петр Порошенко
Главное
Правительство пересмотрит цены на жизненно важные лекарства Общество
Материалы по теме
МИД Украины известил морской Арбитражный трибунал о ситуации на Азове Политика
Украина решила подать в суд ООН из-за инцидента в Керченском проливе Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter