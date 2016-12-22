Готовим правильный «Цезарь»: кейл, романо и ломтики жареного цыпленка

В Мексике шестеро полицейских погибли в перестрелке

Правительство пересмотрит цены на жизненно важные лекарства

Конфискация имущества оказалась убыточной для государства

Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время

Украинский омбудсмен упала в обморок во время речи Порошенко

СК завел дело против руководителя камчатской ячейки «Свидетелей Иеговы»

СМИ узнали о возможном изменении качества и вкуса пива в России

Минстрой внедрит систему распознавания лиц в проект «Умный город»

Мадуро сообщил о вылете в Россию для встречи с Путиным

Тысяча и одна идея для дизайна и ремонта квартиры

Производитель шпрот из Латвии посетовал на убытки из-за эмбарго России

Украина решила подать в суд ООН из-за инцидента в Керченском проливе

США заявили о планах выработать общую позицию НАТО по инциденту на Азове

Сенаторы-демократы в письме Трампу назвали выход из ДРСМД подарком Москве

Трамп потребовал назначить своему экс-адвокату максимальный тюремный срок

США попросили помощи в урегулировании «40-летней войны» в Афганистане

Порошенко назвал решение об автокефалии УПЦ «духовным ударом» по Путину

Киев обвинил Москву в невыполнении требований ЕСПЧ по задержанным морякам

5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу

Число сторонников и противников «Единой России» почти сравнялось

Посольство ответило на слухи о причастности военного к убийству в Армении

Лука Модрич впервые в карьере получил «Золотой мяч»

SpaceX установила рекорд по количеству запусков ракет

ОПЕК получила уведомление Катара о планах выйти из картеля

Рогозин назвал дату повторной отправки к МКС потерпевшего аварию экипажа

Директор Кашпировского сообщил о подаче иска к ВГТРК на 1 млн руб.

5 модных трендов этого сезона

Порошенко уволил своего постоянного представителя в Крыму

Мединский возмутился монополией Голливуда из-за «Фантастических тварей»