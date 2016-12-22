Украинский омбудсмен упала в обморок во время речи Порошенко

Уполномоченная Верховной рады по правам человека, народный депутат Людмила Денисова потеряла сознание в ходе выступления президента страны Петра Порошенко в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV. Фрагмент инцидента опубликован на YouTube.
Омбудсмен упала в обморок в тот момент, когда Порошенко говорил о реакции Запада на ситуацию с украинскими моряками, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе.
Президенту пришлось прервать выступление и помочь Денисовой подняться с пола. Затем он вернулся на свое место и заявил: «Смотрите, с какой нагрузкой сейчас работает <...> Денисова. Она работает по 20 часов в сутки, чтобы освободить украинских моряков».
2 декабря Людмила Денисова получила информацию об арестованных после инцидента в Керченском проливе моряках от российского омбудсмена Татьяны Москальковой. Она также сообщила о намерении провести переговоры с Москальковой о возможности посещения украинских моряков.
Более 20 украинских моряков были задержаны Россией после инцидента с участием военных кораблей обеих стран в Азовском море в ночь на 26 ноября. Все задержанные были отправлены в Москву и помещены в СИЗО.