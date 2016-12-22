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Производитель шпрот из Латвии посетовал на убытки из-за эмбарго России
Война санкций, 04:22
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Производитель шпрот из Латвии посетовал на убытки из-за эмбарго России

Крупнейшее латвийское предприятие по переработке морепродуктов Brivais Vilnis по-прежнему испытывает серьезные трудности из-за российского эмбарго. Об этом сообщает Laukos.

Как отмечает портал, крупнейшему производителю шпрот в Латвии за первые девять месяцев текущего года удалось существенно сократить убытки — с €679 тыс. до €435 тыс. При этом оборот предприятия за первые три квартала этого года составил €5,1 млн, что на полмиллиона больше, чем за аналогичный период в 2017 году.

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Однако в компании отметили, что, несмотря на положительную динамику, негативное влияние запрета на поставки в Россию до сих пор сильно бьют по предприятию. Учитывая это обстоятельство, Brivais Vilnis намерена осваивать новые рынки, а также сохранить нынешних клиентов и партнеров.

Прибалтийские рыбные консервы отсутствуют на российском рынке больше трех лет: запрет на их ввоз Россельхознадзор ввел в мае 2015 года в связи с «системностью нарушений» и многочисленными выявлениями запрещенных и вредных веществ. В частности, речь шла о выявлении в консервах опасного для здоровья канцерогена — бензопирена.

Теги: латвийские шпроты , продэмбарго
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