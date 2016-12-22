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Рогозин назвал дату повторной отправки к МКС потерпевшего аварию экипажа
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Рогозин назвал дату повторной отправки к МКС потерпевшего аварию экипажа
Технологии и медиа, 03 дек, 23:36
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Рогозин назвал дату повторной отправки к МКС потерпевшего аварию экипажа

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил дату отправки к Международной космической станции (МКС) космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга, которые 11 октября не смогли успешно добраться до космической станции из-за аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ». Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, экипаж отправится к МКС 1 марта. При этом в состав экипажа также войдет астронавт Кристина Кох.

Кроме того, Рогозин прокомментировал успешный запуск корабля «Союз МС-11», который прошел 3 декабря. Глава «Роскосмоса» отметил, что рад тому, что экипаж успешно добрался до МКС.

Рогозин назвал причиной аварии ракеты «Союз-ФГ» непредумышленную ошибку
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11 октября с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ». Она должна была вывести на орбиту корабль, на борту которого были россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Однако на 118-й секунде полета один из боковых блоков отсоединился некорректно, что привело к аварии и эвакуации экипажа. Корабль с экипажем благодаря системе аварийного спасения отсоединился от ракеты-носителя и приземлился в казахстанской степи. Ни Овчинин, ни Хейг не пострадали. Как установила расследующая инцидент комиссия, причиной аварии стала деформация датчика разделения первой и второй ступеней ракеты.

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Теги: Дмитрий Рогозин , «Роскосмос» , экипаж , МКС
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