Песков сравнил свою работу со службой сапера

Спорить с президентом Владимиром Путиным тяжело, поскольку в плане «экспертной подготовки» он может дать фору кому угодно. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«С ним спорить всегда безумно тяжело. Говоря простым языком, он утаптывает собеседника моментально, но делает это абсолютно аргументировано», — сказал Песков.

Говоря о своей работе, представитель Кремля указал, что для отслеживания нюансов сам он консультируется с экспертами, в том числе с сотрудниками администрации президента, а также советуется по тем или иным вопросам лично с Путиным. По мнению Пескова, глава государства мог бы обойтись и без пресс-секретаря, так как сам прекрасно доводит мысли до аудитории, однако такой человек нужен, чтобы более оперативно работать с информацией. Пресс-секретарь президента также сравнил свою работу с работой сапера. Он указал, что самое опасное — исказить слова президента или смысл принятых им решений.

В марте Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что не может контролировать работу всех сотрудников своей администрации. В частности он упомянул своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова. «Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает?» — заявил Путин. Комментируя его слова, Песков отметил, что работа с президентом всегда сопровождается критикой с его стороны. Это абсолютно нормальный процесс, подчеркнул он.