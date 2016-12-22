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Путин посетовал на «несущего пургу» Пескова
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Путин посетовал на «несущего пургу» Пескова
Политика, 10 мар, 14:56
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Путин посетовал на «несущего пургу» Пескова
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что не может контролировать работу всех сотрудников своей администрации. Стенограмма опубликована на сайте президента.

«У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон [Дмитрий] Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» — сказал Путин.

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Так он прокомментировал вопрос, слышал ли он заявление спецпредставителя президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрея Крутских на Форуме по интернациональной безопасности в 2016 году.

«Я предупреждаю вас: мы сейчас находимся на пороге того момента, когда мы будем на равных говорить с американцами в информационном пространстве. Это звучит как угроза прямо перед тем, как были взломаны выборы», — процитировала слова Крутских журналистка NBC Меган Келли.

«Какой‑то человек сказал о своем отношении к нашим контактам и работе в определенной сфере с нашими зарубежными партнерами, в данном случае США. Да я понятия не имею, что он сказал. Вы у него и спросите тогда, что он имел в виду. Неужели вы думаете, что я контролирую все? У меня своя работа», — сказал в ответ Путин.

Президент подчеркнул, что больше внимания уделяет государственным вопросам, а в будущем хотел бы видеть Россию «устойчивой, со сбалансированной демократией». «Я просто уверен, что Россия приобретет дополнительную мощную динамику развития с хорошими перспективами использования последних достижений технологической революции», — подчеркнул Путин. Он добавил, что правительство продолжило усовершенствовать политическую и судебную системы страны. Кроме того, по словам Путина, он думает о своем преемнике с 2000 года. «Кандидаты придут на выборы, и в конечном итоге окончательное решение примут граждане Российской Федерации», — заключил российский лидер.

Теги: Владимир Путин , Дмитрий Песков
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